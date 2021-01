WhoMadeWho-sanger om soloalbum: - Der sker noget andet når jeg synger på dansk

Det var også på tide, er det fristende at sige, når en mand, som har været en del af den danske musikscene i over 20 år, beslutter sig for at udgive sit første soloalbum under eget navn og oven i det synger på dansk for første gang.

Men for Tomas Høffding har det bestemt ikke være givet, at han nogensinde skulle komme til at gøre det. Da han i 2001 albumdebuterede med Roskilde-trioen Garbo, sang de fleste danske bands på engelsk, og radiohitsene »Driving Miss Mia« og »You Cry Sometimes« var ingen undtagelser.