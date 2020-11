Det har brændt i halvanden måned hos Solum. Med den tidligere brandhastighed skulle det være overstået i weekenden, men det sidste kan komme til at brænde langsommere. Foto: Kim Rasmussen

Vulkan på ulmeblus: Slukning kan blive forhalet

Roskilde - 04. november 2020 kl. 12:08 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Roskilde: Der er nu kun 1000 kubikmeter tilbage af Solums 55.000 kubikmeter store affaldsbjerg, der nu har stået i brand i halvanden måned.

Det viser en droneoverflyvning, Roskilde Brandvæsen har foretaget over »vulkanen«, som stadig spreder bållugt i det østlige Roskilde.

Brandvæsenet ved dog ikke, hvor langt branden nu er fra at dø ud. Det sidste kommer måske til at brænde langsommere end hidtil, så branden heller ikke bliver slukket i denne uge.

- Vi har haft en hastighed på 300 kubikmeter i døgnet, men det er lidt svært at sige, om hastigheden går længere ned, siger beredskabschef Lars Robetje.

Vil ikke røre Dronebillederne viser, at affaldsbunken ikke brænder så godt i det hjørne, hvor brandvæsenet i starten forsøgte at lave slukning. Derudover kan brandhastigheden gå ned på grund af det store askelag, der er med til at kvæle ilden, men det er ikke til at vide, om branden kommer til at kvæle sig selv helt, inden affaldsbunken er brændt ud.

Lige nu er flere spørgsmål brandvæsenet ikke har svar på. De tør heller ikke at rode op i branden eller forsøge at slukke det sidste med eksempelvis grus eller jord af frygt for at gøre tingene værre.

- Jo mindre vi rører ved den, jo mindre gener kommer der, siger Lars Robetje, som lige nu holder alle muligheder åbne og afventer et møde med lokale miljømyndigheder torsdag for at blive klogere på, hvad der er den rigtige vej frem.

Den seneste tids vind har dog hjulpet til med at få branden til at nærme sig en afslutning, mens regnen ikke har haft nogen betydning.

