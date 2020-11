Vuggestue coronaramt

Roskilde Kommune forventer, at vuggestuen er klar til at åbne igen på mandag. Det afhænger af, i hvilket omfang smitten har nået at sprede sig.

- Det kommer an på, om der er de medarbejdere, der skal til for at modtage børn forsvarligt. Det handler både om, at der er nok personale, og at der er nok kendt personale, for vi kommer ikke til at modtage børn i et hus, der alene har vikarer på arbejde, det vil ikke være forsvarligt, siger dagtilbudschef Christina Breinholt Schou.