Vred arkitekt: Som i en diktaturstat

- Hvis nogen antyder, at jeg har været den faktor, der har forsinket projektet, er det den største joke i nyere tid. Det vil jeg simpelthen ikke have siddende på mig. Det er kommunen selv, der har forsinket forhandlingerne, som jeg end ikke har deltaget i. At jeg så skulle være ansvarlig for, at det ikke kommer nogen steder, er at vende det hele på hovedet. Det står jeg ikke model til, siger Claus B. Hansen, som nu har mistet sin option.

- Jeg bryder mig ikke om, at dialog foregår på grundlag af urigtige oplysninger. Så bliver jeg ærgerlig. Jeg troede ikke, man agerede på den måde i et demokrati som Danmark. Jeg troede, at det var i diktaturstater, der skete sådan noget. Da jeg startede med at arbejde med projektet for over 10 år siden, var der ingen, der ville røre ved område, som blev anset for at være værdiløst. Jeg fik at vide, at jeg selv måtte lave forhandlingerne, og det har jeg gjort. Når man arbejder med at udvikle et areal igennem så lang tid, er det klart, er det efterhånden får en anden værdi, og nu siger kommunen tak for al det arbejde, jeg og mit hold har lagt i det, og snupper den værdi, siger Claus B. Hansen, som endnu ikke har beslutte, om han vil deltage i det udbud, kommunen planlægger at gennemføre senere.