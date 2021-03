Zleep Hotel Prindsen måtte tilkalde politiet for at få tre gæster til at forlade deres værelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vrangvillige hotelgæster måtte hentes af politiet

Roskilde - 29. marts 2021 kl. 12:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Mens størstedelen af hotelbranchen kæmper for at få gæster til hotellerne, oplevede Zleep Hotel Prindsen søndag det stik modsatte. Her var der problemer med gæster, der ikke ville forlade hotellet - så store problemer, at politiet til sidst måtte tilkaldes.

Det drejede sig om tre gæster, som allerede klokken 11 var blevet bedt om at forlade deres værelse. På det tidspunkt var både reservationen og betalingen for værelset udløbet, men gæsterne - en 20-årig mand fra København, en jævnaldrende kvinde fra Ishøj og en 21-årig kvinde fra Greve - nægtede at lukke døren op.

Klokken 15 - efter adskillige forgæves forsøg på at få trioen til at komme ud - gav hotelpersonalet op og ringede efter politiet, hvis pædagogiske evner også blev testet til det yderste.

Til sidst lykkedes det dog at få de tre diskussionslystne gæster til at åbne døren og forlade værelset, omend de ikke var tilfredse. Den 20-årige kvinde var så sur, at hun skubbede den ene af politibetjentene hårdt i brystet.

Den slags betragtes som vold mod tjenestemand, så mens de to andre blev løsladt uden at blive sigtet for noget, blev hun anholdt og taget med på politigården, hvor hun ud på aftenen blev løsladt med en sigtelse for vold i bagagen.

