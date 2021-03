Vovsernes legeplads er blevet forsinket

Menneskets bedste ven må vente lidt endnu på, at hundeskoven i Snoldelev står klar til at blive indviet. Den er blevet forsinket af blandt andet corona-udfordringer.

Tilbage i december sidste år var der ellers masser af optimisme hos arbejdsgruppen »Hundeskov i Snoldelev«, der på et borgermøde i august sidste år blev enige om, at den gamle sportsplads i Snoldelev var det perfekte sted for de lokale hunde. Projektet støttes med en million kroner fra Roskilde Kommunes initiativ Zebraby, hvor et af forslagene kom fra eleverne på Gadstrup Skole, nemlig en hundeskov.