En butikstyv prøvede onsdag eftermiddag at stikke af fra Føtex i Roskilde Stationscenter iklædt stjålne tøjvarer, men en medarbejder nåede at få stoppet ham ude på gaden. Foto: Lars Ahn Pedersen

Vovet butikstyv forsøgte at forlade Føtex iført stjålet tøj

En 36-årig mand fra Ikast forsøgte onsdag eftermiddag at slippe af sted fra Føtex i Roskilde Stationscenter med tøj til en værdi af over 1000 kroner.

Manden havde iklædt sig både tøj og sko inde i butikken og forsøgte derefter at forlade området uden at betale.

Butikspersonalet havde dog holdt et vågent øje med manden, som blev bedt om at blive, men i stedet fortsatte ud på gaden.

Herefter blev politiet tilkaldt, og manden blev sigtet for at stjæle tøj og sko svarende til 1154 kroner.

Det viste sig desuden, at manden i forvejen var sigtet for flere butikstyverier rundt om i landet.

Senere blev mandens sag forelagt anklagemyndigheden, som ikke mente, at der var grundlag for at fremstille den 36-årige i grundlovsfohør.