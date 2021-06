Se billedserie Onsdag spillede 4. klasserne på Trekronerskolen på skift volleyball på græsset bag Trekronerhallen. Eleverne fik virkelig bevæget sig, mens Frank Hvid Petersen (i gråt) fra Himmelev Vollyball Klub ledede slagets gang. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Volleyball giver nyt fællesskab for 4. klasse

Roskilde - 16. juni 2021 kl. 18:48 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Æv. Sådan lyder det højt fra eleverne i en 4. klasse, da en times volleyballspil er slut.

På græsplænen bag Trekronerhallen er der sat volleyballnet op. Denne onsdag får alle eleverne på fjerde klassetrin lov til at prøve kræfter med volleyball som et led i åben skole.

Åben skole betyder, at lokale klubber besøger skolen og står for undervisningen.

En klasse ad gangen spiller, og alle elever er i fuld gang med at sende bolden over nettet.

Frank Hvid Petersen fra Himmelev Volleyball Klub styrer løjerne, og indimellem flytter han rundt på holdene, så alle hold får spillet mod hinanden.

Volleyball-aktiviteten er blevet til med støtte fra en DGI-pulje.

- Den har vi lavet for at kunne understøtte idéer, som opstår rundt omkring. Her har det været at koble den viden, der er i foreningen sammen med skolen, Det er fedt at kunne gøre det, fortæller formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno Hansen, som er kigget forbi.

Flytter grænser Frank Hvid Petersen kalder dagen for et kinderæg.

- Vi får nye medlemmer. Familierne siger, at børnene bevæger sig for lidt, især her efter corona og nedlukninger. Og det tredje er skolen. Børnene får et fællesskab på en ny måde. Vi kommer og tager os af eleverne, og lærerne kan slappe af. Så står lærerne og observerer nogle ting, de måske ellers ikke ville have set, fortæller Frank Hvid Petersen.

Dagen kan også bryde nogle grænser og lære eleverne, at de godt kan lære ting, de troede, var svært.

- De kommer ned og siger, at det kan jeg ikke finde ud af. En halv time senere spiller de, og så spørger jeg dem, om de kan bruge det i klassen, siger Frank Hvid Petersen, der også kommer rundt på andre af kommunens skoler, men konstaterer, at der er stor forskel på, hvor meget skolerne bruger åben skole.

Endnu en gæst er dukket op. Det er borgmester Tomas Breddam (S), som selv har spillet volley en del år, indtil han kom i byrået.

Han nævner, at det er vigtigt, at åben skole skal være nemt.

- Min egen datter kom i gang med badminton, fordi der kom en ildsjæl forbi i forbindelse med åben skole. Det er vigtigt at vi tænker i eksemplet, siger Tomas Breddam, som har fuld forståelse for, at det kan være svært for enten skolen eller lærerne at nå at tage kontakt til de lokale klubber i en travl hverdag.

Husk at være gode venner Borgmesteren er imponeret over, at eleverne på kort tid er blevet gode til at spille.

Han spørger, om de har prøvet det før, og det virker, som om det er tilfældet for de fleste elever.

- Men Franks regler er bedre! lyder det fra en pige.

- Volleyball handler om at være gode til at samarbejde og gode til at være venner. Det håber jeg, I husker, siger Tomas Breddam, inden eleverne tager en sidste dyst.

Her gælder det om at skyde en bold, hvorefter holdene skifter banehalvdel, og så ud af banen.

Det går rimelig stærkt, og eleverne går meget op i at komme ind på banen, når det er deres tur.

- Det er ret sjovt, men også svært, fortæller Esther Barrisøe, som går til dans og ridning, men ikke har prøvet volleyball før.

Klassekammeraten Markus Pallisgaard har gået til volleyball et år og kender derfor spillet ganske godt. Han synes, det er sjovt at kaste bolden.

Vilma Almvig går til dans to gange om ugen, men volleyball var noget, hun godt kunne overveje.

De tre er på hold sammen og skynder sig ind på banen, da det bliver deres tur. Kort efter må de sammen med deres klassekammerater overlade de tre baner til en af skolens andre 4. klasser.