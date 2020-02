En 23-årig mand har fået to et halvt års fængsel for at have voldtaget en 17-årig kvinde i sin lejlighed i Roskilde i efteråret. De to havde halvandet år tidligere haft sex med hinanden en enkelt gang, men i dette tilfælde havde kvinden på forhånd gjort det klart for den 23-årige, at hun ikke var interesseret, hvilket han valgte ikke at respektere. Foto: Kim Rasmussen

Voldtægtsmand: »Hun var ikke lige så villig«

En 17-årig kvinde slap for at sidde ansigt til ansigt med den 23-årige mand, som hun i september blev voldtaget af, da sagen skulle afgøres i Retten i Roskilde.

