Det var her på Hotel Scandic i Ringsted, den 43-årige mødte med en 21-årig kvinde - og det var voldtægt, da han havde seksuelt samkvem med hende, efter at hun var blevet bedøvet med et kraftigt lægemiddel. Det har Retten i Roskilde slået fast og idømt den 43-årige fængsel i et år og seks måneder. Foto: Yngve Saxil Andersen

Voldtægtsdom var anket på forhånd

Ud over fængselsstraffen blev han dømt til at betale 40.000 kroner i erstatning til kvinden.

En 43-årig mand fra Roskilde blev torsdag eftermiddag idømt halvandet års ubetinget fængsel for at have udsat en 21-årig kvinde fra Ringsted for drug rape i forbindelse med et stævnemøde i Ringsted.

