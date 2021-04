Se billedserie Det er tydeligt at se, at lastbilen har ramt vejtræet med stor hastighed ved ulykken på Risbyholmvej mandag formiddag. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Voldsom ulykke: Kørte ind i træ - sådan er chaufførens tilstand nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsom ulykke: Kørte ind i træ - sådan er chaufførens tilstand nu

Roskilde - 27. april 2021 kl. 10:57 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den lastbilchauffør, som mandag formiddag kørte ind i et stort vejtræ på Risbyholmvej mellem Havdrup og Ramsølille, med noget, der ligner 80 kilometer i timen, ligger fortsat indlagt på Rigshospitalet. Og politiet har endnu ikke haft mulighed for at tale med chaufføren.

Læs også: Ældre mand slog knallertkører

- Her til morgen ved ni-tiden var meldingen, da vi talte med Rigshospitalet, at han var stabil, men fortsat i kritisk tilstand. Det betyder naturligvis, at vi endnu ikke har haft mulighed for at tale med ham. Han skal komme sig og være med sin familie. Det haster ikke at få talt med ham og lægerne bestemmer, hvornår det vil være muligt, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Var livløs Lastbilens førerhus fik store skader ved ulykken, hvilket gjorde, at lastbilchaufføren blev klemt og kom til skade. Han blev hjulpet livløs ud af lastbilen, hvor der blev iværksat førstehjælp af forbipasserende, der havde fundet lastbilen holdende i grøften. Politi, ambulance og lægehelikopter blev sendt til stedet, hvor manden blev fløjet til Rigshospitalet i kritisk tilstand, skriver Midt- og Vestsjællands Politi.

Bilinspektøren blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet og lastbilen. Politiet lukkede vejen forbi uheldsstedet, mens undersøgelserne stod på. Klokken 11.48 blev vejen delvist åben, og det blev igen muligt forsigtigt at passere på Risbyholmvej.

Ingen forklaring Politiet har bedt om en blodprøve fra manden for at prøve at finde en årsag til ulykken, der skete på en smal, men lige vej med meget gode oversigtsforhold og langt mellem de enkelte vejtræer.

- Han kan jo have alkohol eller narko i blodet, men vi ved det ikke, sådan noget skal vi tjekke som ren rutine. Et ildebefindende kan være en anden forklaring. Lige nu har vi umådelig svært ved at finde en forklaring på ulykken, for der er ingen førstehåndsvidner, ingen andre har set ulykken ske. Vi har talt med en medarbejder fra Risbyholm, som kom løbende til, og en bilist, som kom, lige efter ulykken skete, men ingen af dem har set, hvad der konkret er sket, siger Martin Bjerregaard.

Manden er i øvrigt 56 år, garvet lastbilchauffør og fra Gadstrup.

- Han har alle papirer og rutine til at køre lastbilen, så alt vi lige nu ved er helt i orden, siger Martin Bjerregaard.

relaterede artikler

Lastbil kørt ind i kæmpe træ: Chauffør fløjet til Rigshospitalet 26. april 2021 kl. 12:14