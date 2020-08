Voldsom regn: Kloakkerne kunne igen ikke følge med

Regnvejret var dog rigeligt til, at der stod et tykt lag vand i viadukten under Køgevej midt i Roskilde og i Gadstrup har der også været meget vand på Vestervej.

I Roskilde Lufthavn faldt der ifølge tal fra DMI 30 millimeter, siden regnvejret begyndte i morges ved 6.30-tiden. Næsten halvdelen af den mængde faldt mellem klokken 7.10 og 7.40. Der fik lufthavnen 12 millimeter, hvilket er tre millimeter for lidt til, at der er tale om et skybrud. Det definerer DMI nemlig som 15 millimeter på under 30 minutter.