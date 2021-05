Voldsoffers troværdighed var ikke i top

Efter kvindens forklaring til politiet, slog han hende også flere gange i ansigtet, lige som han satte sig oven på hende og pressede sit knæ hårdt ned i hendes brystkasse og hals. Hvad hun havde glemt at fortælle - og hvad der kom frem i retten - var, at hun også havde slået ham. Det var ikke noget, der fremgik af optagelserne fra videoovervågningen på Mulligans, men det svækkede kvindens troværdighed, og derfor anså retten det ikke bevist, at den 27-årige havde slået hende. Videooptagelserne viste heller ikke tydeligt, hvad der foregik, efter at kvinden var blevet trukket omkuld, og derfor blev påstanden om et knæ i halsen heller ikke bevist.