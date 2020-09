Voldeligt overfald i aftes: Større slagsmål ved stationen

Da en patrulje kom frem, traf betjentene to unge mænd, som var kommet til skade og blødte fra hovedet. En ambulance kom til stedet, hvor de to unge, en 17-årig fra Roskilde og en 16-årig fra Viby, blev tilset. De blev efterfølgende behandlet på skadestuen for overfladiske skrammer.

Politiet efterforsker nu sagen for at forsøge at finde frem til den bekendte og de unge mænd, som han var i følgeskab med. Vidner, som har overværet optrinnet foran restauranten ud for nr. 1 eller senere ved Føtex tirsdag aften omkring klokken 20.35-20.49, må meget gerne kontakte politiet.