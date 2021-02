Vold i børnehøjde Liljeborgfonden finansierer nyt tilbud

Til marts lægger Byens hus rammer til et såkaldt boost-forløb i Roskilde for børn, der har levet med vold i hjemmet. Det er Projekt Q-Værk, som i samarbejde med Liljeborgfonden tilbyder et kreativt boost-forløb til de udsatte børn, som grundet Corona-lockdown kunne have særlig gavn af et frirum af kreativitet og fællesskab med andre børn.