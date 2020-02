Voksne om fastelavn da de var børn: Hyggeligt

Roskilde: Prinsesser var der mange af og Darth Vader fik også svinget flittigt med lyssværdet da der lørdag blev slået katten af tønden ved Jakobskirkens fastelavnsarrangement. I alt omkring 160 personer var mødt frem til fastelavnsgudstjeneste efterfulgt at tøndeslagning og til sidst fastelavnsboller og kat-walk, hvor børnene fik mulighed for at vise deres fine kostumer frem. Og kreativiteten findes heldigvis stadig, der var en vaskemaskine, en vaskekurv, en chipsmaskine, en regnvejrssky og en virkelig fin reaktion som var en blanding af et blomsterbed og en masse sommerfugle.

