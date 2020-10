Skoleleder Annette Rasmussen (med lyst hår) har arbejdet meget med trivsel, siden hun kom til Tjørnegårdskolen sidste år. Foto: Kristian Jørgensen

Voksne i frikvarteret er med til at gøre skolen tryg

Roskilde - 23. oktober 2020 kl. 19:42

De kommunale skolepolitikere vil gerne sætte elevtrivsel i højsædet. Til det formål har de haft besøg af Tjørnegårdskolens og Sct. Jørgens Skoles ledere for at høre, hvordan de får smil på læberne ude i virkeligheden.

Og skoleleder Annette Rasmussen kan opremse en hel palet af tiltag, som Tjørnegårdskolen gør for at højne elevernes trivsel. Nærvær kunne være ét nøgleord.

- Særligt i indskolingen møder eleverne for det første, at der er mange pædagoger med i timerne. Det betyder, at både lærere og pædagoger skaber en helhed for børnene, og det giver tryghed. Så vil de også mærke, at der er prioriteret rigtig mange voksne i frikvarterene. I gennemsnit er der en til to voksne per klasse ude i frikvartererne, så børnene har nem adgang, hvis der er et eller andet. Det vil sige, at der også bliver bygget på relationerne i pauserne, siger Annette Rasmussen.

For de ældre elevers vedkommende fylder medbestemmelse en del, for eksempel kan de selv vælge lærer til elevsamtalerne.

Hamrende stolte Hun lægger i første omgang meget vægt på det stærke fælles værdigrundlag, lærere og pædagoger har opbygget gennem mange år.

- Det er de fagprofessionelle, der har ansvaret for at skabe trygge læringsmiljøer. Det vil sige, at de voksne har ansvar for at tilpasse rammerne for eleverne, så alle uanset niveau har lige deltagelsesmuligheder. Så er lærernes indbyrdes relationer rigtig gode, og når de har samme retning og tager fælles ansvar for børnene, smitter det også af på børnenes trivsel, siger skolelederen.

For Annette Rasmussen er trivsel ikke bare et flot ord, men en forudsætning for, at eleverne kan lære noget. Men hun er da ikke ked af at bryste sig med, at Tjørnegårdskolen klarer sig godt i undersøgelserne.

- Vi er hamrende stolte af vores mangeårige flotte målinger på den høje trivsel. Vi har det både på elevniveau og i forhold til personalet, og det sender også et signal i forhold til, at man som forælder trygt kan sende sine børn til Tjørnegårdskolen, siger hun.