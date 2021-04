Artiklen: Voksenvenner holder plantetid for venskaber

Voksenvenner holder plantetid for venskaber

Børns Voksenvenner er på Stændertorvet lørdag 10. april fra klokken 10 til 13. Her kan børn være med til at plante solsikkefrø, og tage med hjem i en lille krukke. Herefter opfordres børnene til at sende billeder ind på Børns Voksenvenners instagram profil.