Børns Voksenvenner Roskilde sammen med John Borrisholt (midten) fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde, som overrakte donationen på 15.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden.

Voksenvenner får mere at gøre godt med

Roskilde - 02. oktober 2020 kl. 15:33 Kontakt redaktionen

Børns Voksenvenner Roskilde har modtaget en donation på 15.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden. Med donationen ser foreningen frem til, at den kan gøre endnu mere for at hjælpe udsatte børn.

- Coronakrisen har virkelig ramt de udsatte børn, og vores arbejde er derfor blevet endnu vigtigere. Vores frivillige gør en stor indsats for at være fortrolige voksenvenner og give børnene oplevelser, som gør deres små smil større. Med donationen fra Poul Erik Bech Fonden kan vi tage de udsatte børn med på endnu flere givende aktiviteter, og det er jeg virkelig glad for, siger Marianne Thomsen, kontaktperson i Børns Voksenvenner Roskilde.

Børns Voksenvenner i Roskilde mangler frivillige for at kunne hjælpe alle de børn, der står på ventelisten til at få en voksenven. Hvis du har mulighed for at hjælpe, kan der læses mere om foreningen på voksenven.dk

