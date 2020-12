I Roskilde kommune findes der allerede en lang række forskellige institutioner og bosteder med plads til psykiatriske patienter.

Voksende forståelse for nyt bocenter i Viby- Over 100 deltog i virtuelt borgermøde om lokalplaner

Roskilde - 15. december 2020 kl. 09:27 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Jeg kan mærke en voksende forståelse af, at et bosted til 35 beboere i psykiatrisk behandling i Viby ikke behøver at være den store eller farlige ulykke, som nogen har talt om.

Sådan konkluderede formanden for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde, Jens Børsting (S), efter det virtuelle borgermøde, hvor over 100 deltog over skype.

- Selvfølgelig er der fortsat en mindre gruppe, som er stærkt kritisk. Men det hjalp, at der kom præcise forklaringer om, at de 35, der skal til Viby, ikke hører til de farlige eller udadvendt reagerende, fortæller Jens Børsting.

Tre lokalplaner I virkeligheden omhandlede borgermøde hele tre lokalplaner.

En for Kausbjerggård med 105 boliger samt de 35 i bostedet og en for hele det østlige Viby, hvor der i de kommende år skal opføres over 200 boliger.

Desuden skal det tidligere Lindegården på Boserupvej ved Sct. Hans, der havde 105 psykiatriske pladser, opdeles i to mindre enheder, hvor der bliver plads til 70.

Mellem disse to enheder skal der så også opføres nye boliger.

Fra Lindegården, der hører under Københavns Kommune, deltog lederen Hans Andersen, der kunne fortælle om, hvilke typer beboere, som i fremtiden kommer til Viby.

Narko på nettet Politiinspektør Michael Flemming Rasmussen fra Politigården i Skovbogade svarede på et spørgsmål, om der ville blive øget salg af narkotika i området.

Han beroligede Viby-beboerne med, at salg af hash og andre stoffer ikke længere foregår bag buske og træer eller i baggården.

- Nu om dage bestiller folk stoffer hos pusherne på mobilien. Så bliver det leveret af bude på knallert eller i bil direkte til kunderne.

- Så den narkohandel, der i forvejen foregår i Viby-området, vil nok ikke blive påvirket af denne ændring, mente politichefen.