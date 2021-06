Nymølle har gravet under grundvandspejlet, men når der ikke er mere grus at hente, bliver søen fyldt op, og hele området vil kunne bebygges. Niveauet vil ligge 14 meter under det oprindelige, hvilket blandt andet vil betyde, at store bygninger ikke bliver helt så synlige på afstand. Foto: Steen Østbjerg

Virksomheder i kø til erhvervsjord

Hvis byrådet beslutter at etablere et stort erhvervsområde i Store Hede, bliver det Nymølle Stenindustrier selv, som kommer til at sælge de erhvervsgrunde, der kommer i den nuværende grusgrav, og der er allerede virksomheder, der er interesserede i at købe.

- Vi har hæftet os ved udmeldingerne om, at Kalundborg-motorvejen bliver til noget, og ved at Mærsk fremover kun vil lægge til i Kalundborg. Så bliver Roskilde en fordelingshub for Sjælland, og det ændrer spillefladen for, hvilke virksomheder der kommer hertil. Det er positivt for Roskilde, for så man kan få en mere divers erhvervssammensætning. Det vil være optimalt for Roskilde Kommune, siger Ole Nørklit.