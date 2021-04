Jesper Nielsen tiltrådte i efteråret som administrerende direktør for BEC Financial Technologies. Foto: BEC

Virksomhed omsatte for over to milliarder kroner i 2020

Roskilde - 23. april 2021 kl. 11:03 Kontakt redaktionen

Et underskud på 91 millioner kroner vil normalt give anledning til panderynker, men ikke hos BEC Financial Technologies, der har hovedsæde i Roskilde og torsdag kunne præsentere sin resultatopgørelse på den årlige generalforsamling. Underskuddet skyldes nemlig primært, at BEC i 2020 fremrykkede investeringer i at modernisere sine teknologier.

- Vi er en andelsforening, hvor medlemmerne også er vores primære kunder. Deres krav til os er ikke størst muligt overskud, men mest mulig it for pengene. I 2020 har medlemmerne bedt os om at investere ekstra i at accelerere moderniseringen af vores teknologier, hvilket er den primære årsag til, at vi tager et negativt resultat i år, siger Jesper Nielsen, administrerende direktør i BEC Financial Technologies, der servicerer pengeinstitutter som Nykredit, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.

Foreningen har en høj egenkapital på 2,1 miillarder kroner og forventer et positivt resultat i 2021.

Øget omsætning De øgede it-investeringer kan til gengæld ses på omsætningen, der voksede i 2020 med 231 millioner kroner til lige over to milliarder kroner.

- Pengeinstitutterne har accelereret deres investeringer i at åbne og forny vores teknologiske fundament og har samtidig holdt dampen oppe på store, ambitiøse udviklingsprojekter inden for blandt andet kunderelationer, ejendomsfinansiering, business intelligence, hvidvaskbekæmpelse og meget andet, siger Jesper Nielsen i en pressemeddelelse fra BEC.

I 2020 har BEC Financial Technologies desuden effektiviseret sin it-drift og barberet to procent af enhedsprisen. Driftsomsætningen er samtidig vokset, fordi BEC-pengeinstitutterne dels har vundet markedsandele, dels anvender deres digitale løsninger mere.

Også udviklingskapaciteten har BEC Financial Technologies både øget og effektiviseret i 2020. Her er enhedsprisen faldet med fire procent, da væksten især er sket ved at ansætte yderligere it-udviklere i Warszawa. Det samlede antal medarbejdere er vokset med 19 procent til 1128 (gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2020). Dertil kommer i Warszawa 276 konsulentansatte (gennemsnit i 2020), da dette ofte er den mest attraktive ansættelsesform for it-specialister i Polen.

BEC i Roskilde har fået nyt navn og vil fremover hedde BEC Financial Technologies. Foto: BEC

Mindre Power Point I marts annoncerede BEC Financial Technologies omfattende forandringer, der skal forenkle BEC's organisation og processer markant.

- Vores kunder efterspørger mere kode og mindre PowerPoint. Vi har brug for flere folk, der producerer mere, og færre der planlægger, koordinerer og prioriterer. Det skal være meget enklere at hjælpe vores kunder, siger Jesper Nielsen, der ikke skærer i BEC's samlede medarbejderantal, men aktuelt søger en del nye medarbejdere i Danmark og især Polen.

Jesper Nielsen peger på mere samarbejde og flere partnerskaber som svaret på pengeinstitutternes støt stigende behov for digitalisering og effektivisering:

- Når vi udvikler nye løsninger til pengeinstitutterne, er BEC næsten helt holdt op med at kode tingene selv. Vi køber de bedste løsninger, vi kan finde - gerne cloudløsninger - og bruger i stedet kræfter på at tilpasse og integrere dem til vores bankplatform, sådan at nye og gamle teknologier kan spille i en åben it-arkitektur hos os.

Sådan så BECs gamle logo ud. Foto: Kim Rasmussen

