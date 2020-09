Vikingeskibsmuseet er rendt ind i deres største virale succes i weekenden. Det er en video, der viser arbejdet med at bygge vikingeskibe efter de gamle håndværksmetoder, der får tag i facebookbrugere verden over. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Viral weekend for museum: Video tordner derudad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viral weekend for museum: Video tordner derudad

Roskilde - 21. september 2020 kl. 13:14 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sociale medier er en forunderlig størrelse. Nogle gange en skidtspand, andre gange usædvanligt givende.

Læs også: Krigsskib fra 1644 fundet i Femern Bælt

For Vikingeskibsmuseet har det sidste gjort sig gældende hen over weekenden, hvor et opslag på Facebook har slået alle museets rekorder med flere længder og stadig fortsætter sin sejrsgang rundt i verden.

Den tre minutter lange video af, hvordan museet laver klinkbyggede vikingeskibe ved hjælp af ældgammelt håndværk, har i skrivende stund nået 17 millioner mennesker, høstet 74.000 likes, er delt 12.000 gange og har fået 2.200 kommentarer. Tallene bliver ved med at buldre derudad, og museet kan lige nu se, at opslaget spreder sig i Sydøstasien omkring Vietnam, Thailand og Indien.

Hidtil har museets rekord været et opslag fra 2014, der nåede tre millioner brugere. Men det er pudsigt nok den samme film, der nu bare er blevet redigeret lidt og genudsendt.

Og hvorfor er det så, at lige netop den video bliver så rasende populær uden at indeholde hverken kattekillinger, sjov eller provokationer? Vikingeskibsmuseets kommunikationschef, Rikke Johansen, kender ikke svaret, men det hænger måske sammen med, at hundredvis af internationale medier i sidste uge bragte nyheden om det næsten 400 gamle krigsskib, museet har fundet i Femern Bælt.

For museet ligger værdien i den virale succes ikke så meget i at trække en masse nye gæster til fra hele verden, i hvert fald ikke på den korte bane. Museet ser også sociale medier som en del af deres formidlingsforpligtelse og en mulighed for netop at nå ud til et publikum, der ikke kan lægge vejen forbi lige foreløbigt.

- Selvfølgelig kommer inderne ikke i morgen, men det er også en lejlighed til at vække interesse for at arbejde med gamle håndværk og bibeholde de håndværkstraditioner, man har i sit eget lokalområde, siger Rikke Johansen. Se selv opslaget her:

https://www.facebook.com/Vikingeskibsmuseet/posts/10158238126511487

relaterede artikler

Nu gik det ellers lige så godt for Vikingeskibsmuseet 14. august 2020 kl. 13:47