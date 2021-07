Se billedserie I Vin-à-vis finder man levende vine, der kan overraske, fordi smagen kan udvikle sig fra mundfuld til mundfuld. På hylderne er også øl, et stort udvalg af cider, delikatesser og specialiteter. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Vinhandlere til kamp mod fordommene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vinhandlere til kamp mod fordommene

Roskilde - 13. juli 2021 kl. 17:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis der er noget, der er omgærdet af myter, så er det naturvin. I vinverdenen, hvor traditioner fylder rigtig meget, rynker mange amatørønologer på næsen ad det, som de over en bred kam anser som noget håbløst sprøjt.

Læs også: Meget mere naturlig vin fra Garbolund

Ikke desto mindre har Mette Stricker-Nielsen og Mikkel Schiødt nu åbnet forretningen Vin-à-vis i Sankt Ols Gade i Roskilde, hvor der på de fleste af hylderne er naturvin, vel vidende, at der er nogle fordomme, der skal gøres op med.

Begge er læreruddannede, men Mikkel Schiødt er noget gået på deltid, mens Mette Stricker-Nielsen fremover skal være på halv tid i forretningen, og så jonglere familien, der tillige består af tre børn på fem, fire og halvandet år.

Fra webshop til butik Roskilde-parrets egen interesse for naturvin tog fart, efter at de var flyttet til København, og der åbnede en forretning med naturvin lige om hjørnet, hvor de boede. Da de to flyttede tilbage til Roskilde, savnede de en forretning, som solgte naturvin, som de var blevet rigtig glade for og havde fået interesse for, og med et hul i markedet var der pludselig mulighed for at springe ud som selvstændige.

Siden jul har parret haft en webshop, og det var ikke planen, at det skulle føre til en fysisk butik allerede.

- Men det er gået med 120 i timen. Vi havde egentlig ikke tænkt, at det skulle være nu, at vi skulle åbne en butik, men vi begyndte at kigge efter lokaler, og så var det her der, siger Mikkel Schiødt.

Surt sjask Hvad naturvin dækker over, er ikke klart defineret. I dag er masser af vin økologisk eller biodynamisk - den danske vinguru Peter Sissecks topvin Pingus fås fx i en biodynamisk udgave - men for naturvin gælder også, at der i produktionen ikke bliver fjernet eller tilsat nogen ting, som det sker med konventionel vin, og frem for alt er naturvin spontangæret.

- På den måde får man et renere produkt, som er tættere på den vin, man drak for 100 år siden, siger Mikkel Schiødt.

Den mere enkle produktionsform resulterer også i mange forskellige smagsudtryk, forklarer Mette Stricker-Nielsen.

- Mange har fordomme om, at naturvin er noget surt sjask, fordi de har smagt noget, der var lidt vildt, men det er også en tilvænningssag. Der er en anden energi i vinen, og der er også meget forskellige smage at finde. Vi har vine her, der spænder fra det helt klassiske til det helt vilde. Derfor gør vi også meget ud af, at man kan smage, før man køber, for det er noget underligt noget at stå og snakke om noget, der er inde i en flaske. Det er som at købe tøj uden at prøve det, siger hun.

Ikke lige de vine, man finder i supermarkedet... Foto: Allan Nørregaard

Bryder normer I supermarkedet, hvor vinene fra de store fabrikker skiftes til at være ugens tilbud, kan man som regel regne med, at en vin fra et bestemt område smager på en bestemt måde, elle at en bestemt drue giver vine med nogenlunde samme smag. Sådan er det ikke med naturvin, hvor vinen som oftest kommer fra små producenter, som ikke ser det som den vigtigste ting i verden at overholde bestemte regler, så vinen kan blive klassificeret efter de gængse normer.

- Nogle af de mennesker, der laver de her vine, er nogle særlige karakterer. De har sagt alt op og kastet sig ud i et projekt - nogle er dem er forhadte der, hvor de er, og alle i landsbyen tænker: »Ham der, han er sindssyg!« griner Mikkel Schiødt.

På den måde vil en vin i Vin-à-vis ikke være klassificeret som en bourgognevin, selv om den er fra Bourgogne, fordi den helt bevidst er produceret på sin egen måde.

- Vi går mere op i, hvilke vinmagere, der producerer vinene, og hvad de kan få ud af druerne, frem for hvilke områder eller druesorter vi har med at gøre, for det er ikke altid det, der er afgørende, når man taler naturvin, siger Mette Stricker-Nielsen.

- Med konventionel vin er man også vant til, at man får det samme udtryk i en vin fra år til år, fordi man har alle de muligheder for at regulere vinen, men naturvinene afspejler rigtig godt det sted, de kommer fra, og det klima, de er vokset i, og at der er forskelle fra år til år. Det er også derfor, man kalder det levende vin, supplerer Mikkel Schiødt.

Skuffelse At naturvinene stadig »spræller« og hele tiden ændrer sig, er noget, man skal vænne sig. Det har Mette Stricker-Nielsen også selv skullet gøre.

- Første gang, jeg selv smagte naturvin, blev jeg virkelig skuffet. Det var inde på Pluto, og jeg havde glædet mig til at få et godt glas orangevin, og havde en forventning om, at det skulle smage på en bestemt måde. Og jeg tænkte: »Hold kæft, det er noget surt noget!« Men når man begynder at beskæftige sig med det, og når man finder ud af, hvad man må tilsætte konventionel vin uden at deklarere det, begyndte jeg at synes, det var spændende. Og når man får smagt forskellige vine, finder man nogle, man kan lide - akkurat som med konventionel vin, hvor der er noget, man ikke bryder sig om, og andet, man godt kan lide, siger hun.

Liv og energi Andre er stadig kun ved at vænne sig til de nye smage, fx i parrets nærmeste omgangskreds, som bogstaveligt talt har været smagsdommere.

- Inden vi åbnede butikken, har vi testet mange af vinene, fx på min mor og hendes mand, og når de har smagt, har de siddet og kigget underligt på os mange gange! griner Mikkel Schiødt.

- Men de har også en forventning om, at vin skal smage på en bestemt måde, og det skal den helst gøre hver gang, og så er det en god vin. For os - efter vi er begyndt at beskæftige os med naturvin - mangler det bare noget liv og energi, som vi finder i de vine, vi har, og det har vi lyst til at dele med andre. Det er også derfor, vi åbner forretningen. Med naturvin vil man også opleve, at smagen kan udvikle sig undervejs. Det, synes jeg, er sjov, og det finder jeg stor glæde i, mens andre måske hellere vil vide, hvordan den næste tår smager, supplerer Mette Stricker-Nielsen.

Mette Stricker-Nielsen og Mikkel Schiødt startede med en webshop i december, og har nu også åbnet Vin-à-vis som fysisk butik i Sankt Ols Gade. Foto: Allan Nørregaard

Kom og smag Udenfor på fortovet standser en forbipasserende op og stikker hovedet ind:

- Er det her, I sælger økologisk vin? bliver der spurgt. Og ja, det er det. Og naturvin og specialiteter, men det er naturvinen, som for er den nye ven, som mange lige skal tage tilløb til at møde. Det er vinhandlerparret udmærket klar over.

- Det er også lidt opdragende med forretningen, for når folk kommer forbi, ved de ikke, hvad naturvin er. Og det er også derfor, vi altid inviterer indenfor og siger: »Kom og smag,« siger Mikkel Schiødt.

relaterede artikler

Kongerigets reneste vine fra lokalt vineri 01. oktober 2018 kl. 04:00