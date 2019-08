Den Franske Vinhandels ejer Ulrich Kaagaard modtager beviset for nomineringen til Roskilde Erhvervspris af Jesper Steen Christensen (yderst th), erhvervsdirektør i Danske Bank. Til venstre for Ulrich Kaagaard ses to af butikkens medarbejdere, Rune Dalsgaard (tv) og Claus Andersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vinhandel nomineret til erhvervspris: Klarer sig fint uden netbutik

Roskilde - 18. august 2019 kl. 10:11 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Franske Vinhandel har en hjemmeside, men det er ikke muligt at købe vin på den, for butikken har valgt ikke at have en webshop. I en tid, hvor detailhandlen er under pres fra nethandlen, har Den Franske Vinhandel formået at skille sig ud i Roskildes bymidte, og derfor er butikken blandt de nominerede til Roskilde Erhvervspris 2019.

- Vi er en af de ældste butikker i Roskilde, så vi har historien. Derfor har vi ikke en webshop, for vi har så meget andet, siger Ulrich Kaagaard, som i 2011 købte Den Franske Vinhandel af sin far, Mogens Kaagaard, og er den sjette ejer af butikken, der fyldte 150 år i 2018.

Trods den manglende webshop sælger Den Franske Vinhandel alligevel en del vin over nettet, men det sker via opslag på butikkens facebook-side.

- VI sælger faktisk mere via Facebook end nogle af vores kolleger, som har en webshop, siger Ulrich Kaagaard.

Men det er ikke den eneste måde, Den Franske Vinhandel bruger internettet på.

- Når vi får en vare ind, googler vi prisen for at se, hvad der sælges for på markedet, inden vi sætter pris på. Vi må ikke være dyrere end nettet, så vi skal have »Google-prisen«, siger han.

Ulrich Kaagaard er ret fortrøstningsfuld, når det kommer til fremtiden, i hvert fald når det gælder specialbutikker som Den Franske Vinhandel.

- Specialbutikker kan så meget, som for eksempel supermarkederne ikke kan. Vi ser, at flere af dem har fyret deres vinmedarbejdere, så hvis folk vil have personlig betjening og rådgivning, er de nødt til at komme til butikker som vores, siger han.

Optimismen baserer sig også på, at kunderne er begyndt at være villige til at betale mere for deres vin og ikke nøjes med tilbuddene.

- Vi er inde i en bølge, hvor folk gerne vil give mere for vinen. Vi er begyndt at sælge mere af de halvdyre vine til vores smagninger, men hvis folk skal betale mere end 100 kroner per flaske, så skal de også have mulighed for at smage på vinen først, siger han.

