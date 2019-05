Hvem bryder budgetforliget, hvor det er aftalt, at Roskilde skal hæve forbuddet mod møller højere end 25 meter? Radikale mener, det er S-V-K-DF - og vice versa. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Vindmøller skaber splid i budgetkredsen

Roskilde - 31. maj 2019 kl. 16:53 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes Enhedslisten at sætte lus i skindpelsen på budgetpartierne med et forslag til byrådet om at ophæve kommuneplanens forbud mod vindmøller højere end 25 meter.

At forbuddet skal hæves, er allerede aftalt. Det står nemlig i budgetaftalen, som hverken EL eller SF er med i. Men det skal være nu, mener de to partier - og det gør Jeppe Trolle (R) også, så han var medforslagsstiller.

Og dét blev ikke vel modtaget blandt de andre budgetpartier, som gav verbale lussinger til Jeppe Trolle, men derudover nøjedes med at henvise til budgetteksten og understrege, at spørgsmålet om vindmøller vil indgå i arbejdet med en ny kommuneplan, der skal laves efter sommerferien.

- Der er stillet forslag om, at det skal effektueres hurtigere. Ved at gå sammen med de to andre partier åbner du igen for de forhandlinger, vi havde om budgettet. Jeg tror, at du skal være glad for, at det er dér, vi lander, hvis dette ikke skal implodere. Det ville have klædt dig at diskutere det med dine budgetpartnere, før du stillede forslaget, sagde borgmester Joy Mogensen (S) henvendt til Jeppe Trolle.

Jette Tjørnelund fandt det »fuldkommen uacceptabelt at stille forslag uden om budgetpartnerne,« og da det kom til afstemning, understregede Bent Jørgensen (V), at budgetforliget blev sprængt, hvis Jeppe Trolle stemte for det forslag, han selv havde været med til at bære frem.

Jeppe Trolle forsvarede sig med angreb.

- I budgetteksten står, at vi vil ophæve forbuddet, så det er jer, der løber fra aftalen. Jeg er tålmodig, men I kan ikke sige, at I er modstandere, når det, vi har aftalt, er, at vi skal hæve forbuddet. Det er jer, der render fra budgettet. Undskyld jeg tager jer på ordet, sagde Jeppe Trolle.

Til syvende og sidst endte Jeppe Trolle med at afstå fra at stemme. Om dét bliver betragtet som brud på budgettet, kommer partierne utvivlsomt til at tale om bag lukkede døre. Og så står der vindmøller på dagsordenen igen til efteråret, når kommuneplanen skal fornys.

