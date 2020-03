Grusgraven ved Vindinge er Danmarks største. Region Sjælland har fokus på grusgravens naboer i den tilladelse for udvidelse af grusgravning, de snart skal give Nymølle Stenindustrier. Et vigtigt punkt er, at regionen har delt ansøgningen op og venter med at give tilladelse til den sydlige del af grusgraven. Der skal først findes en alternativ transportvej. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vindinge står til at vinde stort slag i gruskrigen

Beboerne i Vindinge ser ud til at vinde et stort slag i kampen om grusgravning. De får efter alt at dømme opfyldt ønsket om, at transport af grus fra det sydlige graveområde ikke skal skal gennem den eksisterende grusgrav på Vindinges østside.

Inden beslutningen skal træffes i Region Sjællands udvalg for regional udvikling, er der således lagt op til, at der skal stilles flere betingelser for gravning i den nordlige del, og i den sydlige del er entreprenøren Nymølles ønske sendt til tælling. En arbejdsgruppe vil blive nedsat for at finde alternative muligheder, fx ind gennem Hedeland.

- Vi ved godt, at vi skal grave i syd, men det skal ske uden at genere borgerne, siger formand for udvalget, Peter Jacobsen (DF).

Det er sød musik i ørene på Grusgravens Naboer.

- Der er rigtig mange gode ting i regionens sagsfremstilling, siger Mona Christensen fra Grusgravens Naboer.