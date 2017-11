Se billedserie Roskilde Lufthavn er nabo til Vindinge. Derfor er en stigning af antallet af flyvninger et emne, borgerne i Vindinge gerne vil høre byrådskandidaternes svar på. Kulturforeningen i Vindinge var traditionen tro vært ved et velbesøgt vælgermøde på Vindinge Skole. Foto: Britt Nielsen

Vindinge nord: Borgerne er bekymret

Roskilde - 15. november 2017 kl. 17:37 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vindinge er en by i udvikling. Der bliver bygget, men rigtig mange borgere er bekymret for, om infrastrukturen kan følge med. Det er især en kommende ny bebyggelse i Vindinge nord, som giver borgerne bekymringer.

Det fortæller en tilflytter, som gerne vil vide, om kandidaterne vil stemme ja eller nej til Vindinge nord-projektet til december.

Tina Boel (SF) går ud fra, at der har været dialog med lokalrådet, som ikke er fan af en forhastet udvikling.

- Nu har I råbt og skreget om mere udbygning, siger Henrik Stougaard (EL) og nævner, at man nok skal bremse lidt op.

Torben Jørgensen (S) fortæller, at det hele er en konsekvens af, at der kommer 1000 nye borgere til kommunen om året.

- Mange vil gerne bo her. Det må være rart at bo et sted, der er attraktivt, siger Torben Jørgensen, som bliver bakket op af Jeppe Trolle (R).

- Vindinge Skole har plads til flere børn. Her får vi ikke de samme problemer, som vi har i Trekroner. Det er en pris, vi betaler for at være en kommune i udvikling, siger Jeppe Trolle.

Bent Jørgensen (V) fortæller, at Venstre gerne havde set, at byrådet lige havde lavet en analyse.

