Der bliver bygget og bygget i Vindinge, men vandforsyningen er ikke fulgt med. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vindinge løb tør: Byggeboom presser vandværk i varmen

Roskilde - 07. juni 2021 kl. 12:22 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Borgere i Vindinge måtte søndag aften dreje forgæves på vandhanen. Der var simpelthen udsolgt hos vandværket efter en lang og varm dag.

- Vi løb tør, konstaterer Jens Sørensen, formand for Vindinge Vandværk.

På en normal søndag bruger Vindinge omtrent 380 kubikmeter vand, men i går var forbruget oppe omkring 550 kubikmeter.

Der har været gang i badebassinerne og havevandingen, og så har den kraftige udbygning af Vindinge lagt ekstra pres på.

- Der er mange nye huse med nyanlagte græsplæner, og der blev simpelthen vandet, som jeg ved ikke hvad. Det kommer egentlig ikke som en overraskelse, at det er gået sådan, fordi der er kommet så mange flere boliger til siden sidste år, siger Jens Sørensen.

Ny boring på vej Sidste år i august var vandværket meget tæt på at løbe tør, og tilkomsten af nye huse og haver siden da kan have gjort udslaget, da vandforsyningen slap op søndag aften.

Af samme grund søger vandværket om en ny vandboring og har gjort det i lang tid.

Egentlig skulle den være lavet, hvor der skal bygges ny dagligvarebutik, men det trækker så meget ud, at vandværket og kommunen nu i stedet ser på en boring i det grønne område ved Kærvang.

- Havde vi haft tre boringer, kunne vi have produceret mere vand. Det andet, vi arbejder på, er at få en ny nødforbindelse til Roskilde, og der er god dialog med Fors. Det kommer der en løsning på, men det bliver ikke her til sommer, siger Jens Sørensen, formand for Vindinge Vandværk.

Ikke en overtagelse Hos Fors bekræfter vandchef Steffan Alexander Thule Madsen, at man arbejder på at udvide den eksisterende nødforbindelse til Vindinge, fordi vandværket har svært ved at følge med udbygningen.

Der sker i disse år en bevægelse hen imod, at flere private vandværker kobler sig på det store forsyningsselskab, men det er ikke på tegnebrættet i forhold til Vindinge.

- Vi kommer til at levere i mindre omfang, simpelthen fordi de er pressede og mangler vand. Derfor er vi glade for at kunne hjælpe, men vi skal ikke overtage, siger Steffan Alexander Thule Madsen.

Plænevanding forbudt I Vindinge er vandværksformanden ikke ude på at løfte pegefingre af folk, der har haft vandslangen i fri dressur i søndagsvarmen.

- Det var fantastisk varmt, så hvornår skulle man fylde badebassinerne, hvis ikke der, siger Jens Sørensen.

Han peger dog på, at det er forbudt at vande plæner i Roskilde Kommune om sommeren. Det vandingsforbud hverken kan eller vil vandværket påtage sig at føre tilsyn med, men måske kunne man generelt slå lidt på tromme for det.

- Jeg synes godt, Roskilde Kommune kunne minde om, at der altså er havevandingsforbud, siger Jens Sørensen.

Heller ikke Fors, der leverer drikkevand til Roskilde by og omegn ud til Svogerslev, Vor Frue og Ågerup, håndhæver vandingsforbuddet.

- Vi respekterer, at det er udstedt af kommunen, men vi har ikke mulighed for eller ønsker at overvåge, hvad kunderne bruger vandet til. Det vil være at trænge for langt ind i privatsfæren, hvis vi overvåger, hvilke målere der bruger hvor meget vand, og hvad det er udtryk for, siger vandchef Steffan Alexander Thule Madsen.