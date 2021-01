Klostermarksskolen har flere firesporede årgange, og prognoserne viser pladsproblemer for den tresporede. Til sommer får den dog kun to 0. klasser, hvorimod Vindinge Skole får tre og muligvis kan få problemer med pladsen på længere sigt. Foto: Kristian Jørgensen

Vindinge får flere 0. klasser end Klostermarksskolen

Roskilde - 12. januar 2021 kl. 14:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Så sent som for 15 måneder siden blev Klostermarksskolens distrikt indskrænket, fordi den har pladsproblemer i vente, mens Hedegårdenes Skole har plads til overs. Der er allerede flere firesporede årgange på den tresporede Klostermarksskolen, og prognoserne viser flere børn de kommende år.

Til næste skoleår går udviklingen i den stik modsatte retning, for her får skolen kun to nye 0. klasser, viser den årlige fordeling af nyindskrevne skolebørn.

Vindinge vokser Derimod kan der opstå pladsproblemer på Vindinge Skole.

Her kommer der tre 0. klasser til sommer, og fortsætter den tendens, kan det blive trangt på den for nyligt ganske lille skole, der først i 2018 fik 8. og 9. klasser.

Forvaltningen vil holde øje med udviklingen, og det vil også indgå i den skoleprognose, der bliver lavet i foråret. Ifølge skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) kan man godt håndtere den ekstra klasse nu, men elevtallet på Vindinge Skole vil blive fulgt tæt.

- Det er vi nødt til at kigge på. Hvis antallet af skolebørn i Vindinge stiger, kan skolen så have tre spor? Det skal vi jo vide i god tid, inden pladsen mangler, så det må vi følge nøje og se, hvordan skoleprognosen ser ud, siger Jette Henning.

Hun tilføjer, at prognoser for skolerne har den fordel i forhold til daginstitutioner, at børnene har været født i noget tid, men det vil også indgå i prognosen, at der flytter børn til i takt med Vindinges udbygning.

Kun ét valg For langt de fleste skoler er antallet af nye klasser givet. Politikerne skal tirsdag aften kun tage stilling til, om Tjørnegårdskolen skal have to eller tre nye klasser. Forslaget er to klasser med 24 og 25 elever frem for tre klasser med 17 eller 18 elever.

Forvaltningen har fordelt klasserne på de andre skoler ud fra søgningen og den fastlagte prioritering af dem, der søger skole i et andet distrikt.

Det er muligt med det frie skolevalg i det omfang, der er plads. Nogen må derfor tage til takke med distriktsskolen, fordi klasserne på den søgte skole er fyldt op med egne børn og dem, der står foran i køen, fordi de har søskende på skolen eller bor tættere på.

Nordskolen størst I Vor Frue må et par børn derfor blive på det, der er tilbage af den lokale skole, fordi Østervangsskolen har fyldt to klasser med 24 elever. Det betyder, at der bliver syv elever i den kommende 0. klasse på Vor Frue Skole, der har 0.-3. klasse.

Nogen har også søgt forgæves til Lindebjergskolen i Gundsølille, som kun får elever til én klasse.

Andre skoler oplever fremgang. Nordskolen har haft en turbulent tid med sammenlægningen af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen, men den får ikke desto mindre fem nye 0. klasser, hvilket er en mere end i år.

Trekronerskolen har i år tre 0. klasser, men får til næste skoleår igen fire 0. klasser som året forinden.