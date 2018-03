Vindernavn til voksende erhvervsnetværk

4000nord bliver navnet på erhvervsnetværket for bysamfundene nord for Roskilde, der indtil nu har været kendt som »klyngelandsby-projektet«. På den seneste workshop blev det nye navn offentliggjort, efter at der har været holdt en navnekonkurrence. Vindernavnet blev foreslået af både Thomas Bredholt og Uffe Gottschalk, som hver blev belønnet med en flaske Bollinger Champagne.

Indtil videre vil en styregruppe stå for 4000nords uformelle aktiviteter, og der vil først blive stiftet en forening, hvis der opstår behov for det. I første omgang arbejdes der på at få oprettet en operationel og erhvervsopdelt database, så 4000nord kan få sendt information ud til de relevante modtagere. Det vurderes at være en bedre løsning end at bruge CVR-registret, der ikke anses for at være egnet til formålet.