Vinder 310 millioner kroner i Eurojackpot

Den nybagte mangemillionær har spillet 20 enkeltrækker på mobil og fandt altså frem til fredagstrækningens gyldne talkkombination på 11,18,23,29,32 samt de to stjernetal - 3 og 7.

En heldig borger i Roskilde kan se frem til 310.785.127 kroner, der ruller ind på bankkontoen og glæde sig samtidig over at få den andenstørste gevinst i Danmarkshistorien, kun overgået af en vinder fra Helsingør, der i 2015 vandt en gevinst på over 315 millioner kroner.

- Det er jo fuldstændig vildt og fantastisk. Vi er så glade for, at Danmark nu får årets anden store vinder af Eurojackpot - og så midt i en corona-tid, hvor man har ekstra meget brug for at kunne gøre drømme til virkelighed. Der skal lyde et kæmpe tillykke herfra, siger adm. dir. i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra den heldige vinder.