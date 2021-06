Se billedserie Det første heat svømmere sætter ud på de 2,5 kilometer fra Vigen til Vikingeskibsmuseet. Der ventede en hård tur, hvor vinden gav bølgegang af skiftende kaliber. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vinden og coronaen var hård ved Vikinge Svøm

Roskilde - 13. juni 2021 kl. 06:59 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det lykkedes 99 svømmere at gennemføre årets Vikinge Svøm fra Vigen til Vikingeskibsmuseet, hvor der var glade, brugte ansigter og trætte kroppe i våddragter efter de 2,5 kilometer i baljen.

Gennemførelsen var også lidt af en lettelse for arrangørerne Dansk Svømmeunion og Roskilde Svømning, efter Vikinge Svøm sidste år var lagt ned af corona, og året før blev det aflyst på dagen efter skybrud og spildevandsoverløb til fjorden.

Årets planlægning har også været præget af de mange usikkerheder om, hvad der kunne lade sig gøre denne sommer.

- Det første succeskriterium er, at vi kan gennemføre herude, og det har vi jo kunnet, siger Caroline Kleeman, stævneleder og udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion.

Træningen glippede Hun kunne dog godt have drømt om at se flere svømmere til start.

- Efter omstændighederne er deltagerantallet fint, men vi kunne godt have tænkt os, at der var flere. For sidst var der 192 deltagere, og nu er vi 140 - og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger Caroline Kleeman.

Som med så meget andet, er det coronaen, der har spillet Vikinge Svøm et puds.

- Der har ikke været adgang til svømmehallen i lang tid, og træningen i løbet af vinteren gør mange i bassin. Det er først nu, vandet er blevet rigtig varmt udenfor, og jeg tror, det betyder rigtig meget, at mange ikke føler, de har haft mulighed for at træne. Det kan vi mærke på nogle større events i august, hvor folk allerede nu melder fra, fordi de ikke har kunnet træne hen over vinteren, siger stævnelederen.

Hårde forhold Der viste sig endnu et bespænd for dem, der trodsede de mangelfulde forberedelser. En frisk vind gav til tider store bølger i fjorden, som gjorde betingelserne svære for svømmerne.

Måske var det grunden til, at hver fjerde af de tilmeldte aldrig stillede til start.

- Det har været lidt hårdt i forhold til, at det er et motionsevents. Det har da været udfordrende for deltagerne, tænker jeg, siger Caroline Kleeman.

Vinden gør det sværere, men de 2,5 kilometer fra Vigen til Vikingeskibsmuseet er i forvejen lidt af en mundfuld, og arrangørerne anbefaler, at man er en erfaren svømmer og har havtaske på ude på ruten, så livredderne lettere kan få øje på en.

- Det er en meget åben rute, hvor man skal være god til at pejle. Det er en svær rute, fordi den er så åben, og man kommer let på afveje, siger Caroline Kleeman.

