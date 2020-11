Lørdag har branden på Solum otte ugers fødselsdag. Hvornår den er slukket, vides stadig ikke. Foto: Kim Rasmussen

Vinden afgørende for slukning af vulkan

Roskilde - 13. november 2020 kl. 13:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En af danmarkshistoriens mest langvarige brande - branden i det kolossale affaldsbjerg hos affaldsvirksomheden Solum på Vestre hedevej i Roskilde - synger efterhånden på sidste vers, men hvornår Roskilde Brandvæsen kan erklære den for slukket, er stadig et ubesvaret spørgsmål.

Hvor strategien lige siden den 19. september har været at sikre, at branden ikke bredte sig, er der nu så lidt brændbart materiale tilbage, at det efterhånden er muligt at slukke den, men det sker stadig med hensyntagen til, at generne i forbindelse med slukningen skal begrænses mest muligt. I den forbindelse spiller vejrudsigten en stor rolle.

- Det er vinden, som vi først og fremmest har fokus på, for som borgerne i nærheden af Solum nok har opdaget, kommer der en kraftigere røgudvikling fa branden, så snart vi prøver at skille bunkerne fra hinanden. Derfor prøver vi at gøre det på tidspunkter, hvor der ikke er så meget vind, siger Roskilde Brandvæsens direktør, Lars Robetjé.

Kernen i bålet er stort set ved at være brændt væk. Derfor er det muligt at bulldoze materiale fra kanten af bjerget ind mod midten, men det skal stadig med forsigtighed, eftersom der i brandens randzone stadig er 700 grader varmt. Men gør man det, så ryger det altså også mere.

- Så snart vi sætter en grab til for at prøve at skille bunkerne, kommer der ilt til, og flammerne blusser op, og der kommer mere røgudvikling, og det giver større gener. Derfor prøver vi også at begrænse det i weekenden - men vi er derude hver dag for at vurdere på tingene, siger Lars Robetjé.

Igennem hele forløbet har han været meget tilbageholdende med at gætte på, hvornår branden kan være slukket, og det er han stadig.

- Vi må vente at se. Vi prøver at tage hensyn, så vi vil hellere gøre det en dag senere end en dag for tidligere, hvis det betyder, at generne ved slukningen bliver mindre, siger han.

