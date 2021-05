Vinbodega stifter vinklub: Fortæl om din yndlingsvin

- Vi har startet Djalmas Vinvenner, fordi vin handler om at hygge sig sammen med ligesindede. Halvdelen af glæden ved at nyde et godt glas vin er at dele oplevelsen med andre. Der er ikke meget ved at nyde en enkeltmarksvin, en gemt skat fra kælderen eller et nyfundet vinhus, der holder max, hvis du ikke kan dele den med nogen. Det er jo det smukke ved vin, siger han.