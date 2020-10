Vinbar bliver til vinbodega: Var ikke hyggelig nok

- Djalmas Vinbodega er mit bud på en afslappet vinbar, hvor man ikke behøver at vide alt muligt om vin for at få lov at være her. Jeg håber, at gæsterne vil prøve sig lidt frem, skænke selv og bare slappe af med et godt glas vin, siger Thomas Gjørup, som på den nye vinbodega har fået titlen »kældermester«.