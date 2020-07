Politiet endte med at beslaglægge et musikanlæg, fordi en 22-årig mand fra Jyllinge blev ved med at spille høj musik. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ville ikke skrue ned: Politiet beslaglagde musikanlæg

En 22-årig mand fra Jyllinge havde svært ved at forstå, at han ikke måtte spille høj musik, så til sidst så politiet ingen anden udvej end at beslaglægge hans musikanlæg.

Politiet var første gang forbi den 22-åriges bopæl på Gyvelvej fredag formiddag, efter at naboerne forgæves havde forsøgt sig med dialog. Det lykkedes betjentene at få den unge mand til at skrue ned for musikken, men det viste sig at være en stakket frist.