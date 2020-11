Det var på pladsen foran Torvet Kebab ved Roskilde Station, at den 36-årige lod sin bil holde i tomgang. Foto: Lars Ahn Pedersen

Ville have kebab: Kom af med 1000 kroner

Roskilde - 19. november 2020 kl. 04:10 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis man får lyst til et hurtigt måltid, er en af mulighederne at lægge vejen forbi en af byens kebabrestauranter, hvor priserne sædvanligvis ligger i et overkommeligt leje. Selv hvis man også køber drikkevarer, kommer man sjældent af med mere end 100 kroner.

For en 36-årig mand fra Roskilde udløste trangen til kebab dog en regning på 1000 kroner. Ikke for selve kebabben, men i form af en bøde fra politiet.

En tirsdag aften i maj parkerede den 36-årige nemlig sin bil på kiss and ride-trekanten ved Roskilde Station, lige uden for Torvets Kebab, hvor han gik ind og bestilte mad.

Mens han var i forretningen, passerede en politipatrulje stationen og spottede i forbifarten bilen, som holdt i tomgang, med lygterne tændt og et vindue rullet ned. Patruljen vendte om for at se nærmere på Passaten, som holdt med nøglen i tændingen. En af betjentene rakte hånden ind i bilen og tog nøglerne, hvorefter den 36-årige kom ud fra kebabrestauranten.

Bøden til den 36-årige blev givet for at overtræde færdselsloven, der siger, at man har pligt til at sikre, at et køretøj ikke uberettiget kan bruges af andre. I Retten i Roskilde forsvarede den 36-årige sig med, at han kun havde været væk fra bilen i ganske kort tid, og at dørene havde været låst, idet han havde en anden nøgle på sig, men det ændrede ikke på udfaldet.

Alene det faktum, at betjenten havde været i stand til at række ind og tage nøglen beviste, at bilen ikke var tilstrækkeligt sikret.