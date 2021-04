Ville have drengene til at læse mere: Skriv en bog far

Troels Gert Nielsen og familen bor i Veddelev, og stedet har givet inspiration til hans børnebog om drengen Terkel og hans oplevelser. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 10. april 2021 kl. 06:37 Af Tekst og foto: Jan Partoft

På en luftetur med hund og drenge i Veddelevs naturområder blev Troels Gert Nielsen stillet en udfordring af sine sønner, som han har taget op.

- Men vi gik og snakkede kom vi ind på, at jeg gerne ville have mine to drenge til at læse noget mere, og det blev besvaret med: - Så må du selv skrive en bog far. Men den bliver aldrig færdig, for du har altid så travlt, siger Troels Gert Nielsen.

Den travle far fandt dog tid til at skrive, og han fandt også noget at skrive om.

- Jeg har brugt en efterårsferie og de tidlige morgner på at skrive, siger Troels Gert Nielsen.

- Vores ture på Veddelev har også givet inspiration til selve historien, der er en spændingshistorie, med nogle drenge i hovedrollen, som dem der opklarer sagen.

- Ideen til historien fik jeg, da jeg gik tur med vores hund sammen med vores efterhånden halvstore børn og kiggede over på Risø. Det kunne være sjovt at lave en spændingsroman for børn, der rent faktisk foregår i Roskilde.

Troels Gert Nielsen bog har titlen 'Terroristen på atomkraftværket i Roskilde'. Bogen handler om drengen, Terkel, og hans hund, Alfred, der forhindrer en terrorist, der har stjålet atomaffald på Risø, i at sprede atomaffaldet ud over "Vimmelev" skole. Målgruppen er de syv til 11-årige børn. Som oplæsning for de yngste og læs selv for de store. Bogen er udkommet og kan blandt andet købes hos Flensborg Bog og Idé på Stændertorvet.