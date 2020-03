Der var trafikkaos og trængsel ved mange Netto-butikker onsdag aften. Her er det Netto i Ringsted. Ved Netto på Holbækvej i Roskilde måtte politiet ud for at skabe orden.

Ville hamstre: Fik bøde for ulovlig parkering

Indkøbsturen endte nemlig med en bøde for at tale grimt til politiet.

Kvinden havde ligesom flere andre parkeret sin bil ulovligt ved Netto-butikken. Det skabte trængsel og derfor var politiet rykket ud for at skabe orden og dermed fulgte en række p-afgifter til bilister, der ikke havde parkeret korrekt.

Den afgift var kvinden ikke tilfreds med. Hun skældte derfor betjentene ud over, at de ikke havde forståelse for, at hun var nødt til at handle onsdag aften og derfor ikke kunne holde anderledes.

Det var ikke lige det samfundssind, som politiet forventede, så indkøbsturen endte med både en p-afgift og en bøde for at overtræde politibekendtgørelsen.