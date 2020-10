Se billedserie Lenette Simonsen fra Neptunvej i Jyllinge er blevet lidt af en lokal berømthed, for de sidste otte år har hun åbnet sin forhave i hele oktober og inviteret til halloween. I år er sidste gang på Neptunvej. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vildt: Deler gys ud til 2000 gæster i sin forhave

Roskilde - 26. oktober 2020 kl. 18:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Om der i salgsopstillingen står »perfekt til opbevaring af ting til Halloween« eller »god plads til gæster i forhaven«, er ikke til at sige, men begge dele passer, og for de cirka 2000 besøgende, som hver oktober måned de sidste otte år har været forbi Lenette Simonsens forhave for at få sig et flot og godt gys, så er årets største gys sikkert »Til Salg-skiltet« som står foran huset.

Så vil du opleve halloween på Neptunvej 24 i Jyllinge, er i år sidste chance.

- Vi skal prøve noget nyt. Det glæder vi os også til, siger Lenette Simonsen, som glad og gerne viser rundt i forhaven, hvor temaet er »Dark Forest«. Det var et tema, hvor jeg tænkte, at jeg kunne genbruge mange af de ting, jeg efterhånden har på en ny måde. Genbrug er så moderne, er det ikke? siger hun og griner højt.

En skræmmende tillid Rundt om i haven er der dog også nyt. Øjnene falder på et kæmpe spindelvæv. Bag det ligger nok Lenette Simonsens mest skræmmende historie om årets udstilling.

- Jeg kunne kun få det ved at handle hos en dame i USA. Hun havde ingen webshop. Så jeg ringede op, og da vi havde talt lidt, sagde hun: »Du må lige give mig dine kreditkortoplysninger«. Der stoppede jeg lige lidt op og blev lidt bekymret. Men med tyk amerikansk accent sagde hun, da hun hørte, jeg tøvede: »Her her, lady. Jeg har været i den her branche i 40 år. Havde jeg snydt folk, så havde jeg ikke været her«. Jeg afleverede mine kortoplysninger, og det gik godt, fortæller Lenette Simonsen.

Den store edderkop og tilhørende spindelvæv har Lenette Simonsen købt i USA. Foto: Mie Neel

Syngende græskar Noget andet hun er specielt glad for i år er hendes syngende græskar. Dels på grund af sangene, men også af en mere personlig grund.

- Min gamle far har hjulpet mig med at finde græskarene og med slæbet. Han har endda avlet græskar til mig. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Han har jo altid synes jeg var til tosset med det her halloween, men nu er han med og han synes det er rigtig skægt, fortæller hun.

Halloween er blevet lidt af et familieprojekt hjemme hos Lenette Simonsen. Hendes far har fx stået for at gro nogle af græskarene i år. Kom og se dem synge. Foto: Mie Neel

Alle passer på Lenettes have er åben hele oktober, sidste dag er nu på lørdag. Så er det slut, men så har der også være omkring 2000 mennesker på besøg.

- På de otte år har jeg ikke fået stjålet eller ødelagt noget som helst. Folk er virkelig gode til at passe på. Forleden var jeg ude at lufte hunden. Da jeg kom tilbage var der en dame på besøg i haven. Hun kiggede på mig og sagde sødt og formanende, at jeg skulle have hunden i snor, for det stod på skiltet, så det var ejerens ønske. Så måtte jeg fortælle hende, at jeg var ejeren. Det grinede vi meget af.

Er det corona-sikkert? I et år med corona kunne mange måske godt tænke, at det ikke er ansvarligt at åbne haven og invitere folk ind.

- Sådan tænker jeg ikke. Netop i år, hvor der er så mange ting, vi ikke må, så er det her oplagt. Der står jo ikke 100 mennesker i haven på samme tid. Den anden dag kom der to biler fra Roskilde. Men typisk går der en familie eller måske to rundt i haven på samme tid. Det her syne jeg er en familieaktivitet, som man godt kan holde fast i, uden at frygte, at man får corona. De besøgende tænker sig jo også om.

Der kommer gæster hver aften fordelt ud over hele måneden, så selv om 200 gæster lyder af mange, så er gæsterne godt fordelt. Foto: Mie Neel

En del af Jyllinge I begyndelsen for otte år siden var Lenette Simonsen ikke i tvivl om, at det sjove ved at åbne haven til halloween var arbejdet over året med at få en vision til at lykkes. I dag er det anderledes.

- Nu glæder jeg mig nok mest ved alle de snakke, jeg får med dem, der kommer forbi. Der er ingen tvivl om, at det her har hjulpet os til at blive en del af Jyllinge. Det giver altid nogle gode snakke. Den anden dag var der en skoleklasse forbi, og der havde en af mine figurer tabt bukserne i blæsevejret. Det syntes ungerne var evigt morsomt.

Det er hele Lenette Simonsens forhave, som på 8. år er omdannet til et halloween-tema. Foto: Mie Neel

Næste halloween Er det så sidste gang, Lenette Simonsen laver halloween? Selvfølgelig ikke, og det bliver tilmed også i Jyllinge næste gang.

- Vi har købt en byggegrund på Bromarken, den nye udstykning. Og der skal vi også holde halloween. Jeg kan jo ikke gå fra det her til ingenting. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg gør det, for ved det nye hus har vi ikke en forhave, som vi har her, siger hun.

Lidt ekstra på lørdag Når nu det er sidste gang med halloween på Neptunvej, så overvejer Lenette Simonsen, at på lørdag skal være noget specielt.

- Det afhænger af vejret. Men hvis vejret er til det, så giver vi den lidt ekstra gas. Det tør jeg godt love, siger hun.

Så måske det lørdag den 31. oktober er tid til en sidste tur i den mørke skov. Du kan se flere billeder i billedserien her øverst i artiklen.

Arter vejret sig, så har Lenette Simonsen lidt ekstra i baghånden til på lørdag aften. Foto: Mie Neel

