Vildskab i Boserup Skov

Det betyder, at de to skove vil ændre sig i forhold til hvordan vi kender dem i dag. Skovene er udvalgte, fordi de allerede nu huser flere sjældne og sårbare arter, eller har et stort potentiale for det. For at give dem endnu bedre vilkår og plads, vil der i de første år blive udført forskellige naturgenopretningstiltag såsom genopretning af vådområder, fældning af ikke-hjemmehørende træarter og at mere dødt ved efterlades i skoven.