Vilde huspriser: Syv villaer solgt for over 10 millioner kroner i år

Selv om næsten halvdelen af året stadig ligger forude, er 2020 allerede tæt på at sætte rekord for boligmarkedet i Roskilde. Siden nytår er syv villaer i kommunen solgt for en pris over 10 millioner kroner, og dermed kan 2020 meget vel blive det første år, hvor flere end 10 huse handles til syvcifrede beløb, som var et særsyn for blot en håndfuld år siden.

Borgmester Tomas Breddam (S) glæder sig over, at Roskilde er populær at slå sig ned i, men peger på, at det også giver udfordringer.

- Det gør bestemt ikke mig noget, at vi også har boliger for dem, der har allerflest penge. Det viser bare, at Roskilde er et skønt sted at være. Men når prisudviklingen er, som den er, er det ikke noget, man kun er glad for. Vi kæmper med næb og kløer for at gøre Roskilde Kommune til et sted, hvor alle mennesker kan være, og det er nødvendigt at holde fast i, at man også man tilbyde boliger til helt almindelige familier eller helt almindelige enlige mennesker, siger han.