Vild valgkamp: Byrådskandidater deler blomsterfrø ud

Som en led i kampagnen for mere vild natur, er de radikale byrådskandidater begyndt at uddele gratis radikale blomsterfrø forskellige steder i Roskilde Kommune. Lørdag den 27. marts var de på Stændertorvet i Roskilde, og påskelørdag var turen kommet til Viby.

Partiet oplever lige nu stor medlemstilgang i Roskilde, og denne gang er der så mange aktive radikale kandidater, at de kan skiftes til at besøge forskellige steder i kommunen.

Radikale Venstre i Roskilde tager gerne imod forslag, hvis der er steder i kommunen, hvor man gerne vil have besøg og få uddelt et par poser blomsterfrø. Til gengæld skal man være forberedt på at få nogle politiske budskaber med i købet.