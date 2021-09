Se billedserie 9. årgang på sidelæns klatretur ved Kullen i Sverige. (Foto: Klaris Jensen) Foto: Klaris Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vild valgfagsuge på Tjørnegårdskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild valgfagsuge på Tjørnegårdskolen

Roskilde - 15. september 2021 kl. 12:20 Kontakt redaktionen

På Tjørnegårdskolen har man i år søgt om, og fået dispensation til, at holde valgfag for 9. årgang på en enkelt komprimeret uge - og eleverne har kunnet vælge mellem historie, keramik, og adventure.

Halvdelen af årgangens 48 elever valgte adventure som fag, og ugen begyndte med sheltertur til Kirke Saaby, hvor alle gik afsted fra skolen med fuld musik på den bedste augustdag i år. Med 15 kilometer i benene var det rart for eleverne med et lille hvil, inden de skulle i gang med at kokkerere på bål.

For nogle børn var overnatning i det fri meget naturligt, men for andre var såvel multtoilet, edderkopper som åben himmel natten lang ret grænseoverskridende. Nogle sov i shelter, et par stykker sov i telte og en enkelt nød endda fuldmånen og den stjerneklarenat fra toppen af shelteren.

Den første aften sluttede omkring bålet med dårlige vittigheder og gyserhistorier. Næste morgen da eleverne væltede ud af soveposen, gjorde det godt med lidt havregrød godt i maven.

Klippe kuller

Onsdag morgen mødtes hele holdet for at drage mod Kullen. Ved Kullens mere end 100 meter høje klipper stod klatreinstruktører klar til at instruere i klippeklatring, akkompagneret af bølgebrus fra Øresund.

For alle elever var det nyt og udfordrende at klatre på klipper, men eleverne fik under kyndigt opsyn lov til at sikre hinanden, og levede til fulde op til de mange krav til sikkerhed som instruktørerne stillede.

Eleverne sluttede af med rapelling, hvor man firer sig baglæns ned fra en 20 meter høj klippevæg. Her viste pigerne og den kvindelige lærer at højdeskræk måske er kønsrelateret, det var i hvert fald ikke pigerne der havde de største udfordringer ved nedfiringen.

I bad

Torsdag havde eleverne en mere rolig dag i det nyåbnede Roskilde Bad, hvor de afprøvede svømmefærdigheder, inden de fredag skulle prøve kræfter med SUP boards. Fredag eftermiddag sluttede af med at eleverne fik varmen i Roskilde Klatreklub, hvor de fik lov at prøve bouldering, der er vandret klatring, så man ikke er sikret med reb, men bare falder ned på en blød madras.

Eleverne fortæller at det har været en 'fed uge', hvor de er blevet udfordret, og har set hinanden fra andre sider og i helt andre situationer end de plejer.

Kulturarv

På historie- og keramikholdet har de også haft en forrygende uge, og har fordybet sig i vores fælles verdensarv i Roskilde Domkirke, besøg på Frihedsmuseet, Glyptoteket, Statens museum for Kunst og Frederiksborg slot.

Lærer Katja Aabrink fortæller:

- Vi har oplevet super engagerede og interesserede elever, og det har været en fornøjelse at have dem med på ture.

- I keramik har eleverne kastet sig over forskellige teknikker og arbejdet koncentreret med at skabe brugskunst og figurer i lertøjsler. De har ikke haft lyst til at holde frikvarter, fordi de har været så fordybet i processen. Jeg skulle være ret bestemt med, at vi torsdag tog på Glyptoteket og fik lidt inspiration og et pusterum.