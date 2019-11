Køgevej var fyldt med bilister, da en 18-årig uden kørekort forsøgte at køre fra politiet. Han kørte blandt andet over for rødt og fortsatte et par hundrede meter i den forkerte vejbane. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Vild biljagt gennem byen i myldretiden

Roskilde - 04. november 2019

Føreren havde ikke kørekort, og bilen havde ikke været til syn. Det kan været to af grundene til, at en 18-årig mand havde meget lidt til at standse, da politiet vinkede ham ind til siden i Gartnervang en julidag i 2017. Og det blev starten på en vild og farlig biljagt.

Med hvinende dæk svingede han sin bedagede VW Passat ud på Køgevej, hvor en bil, der kom kørende sydfra, måtte bremse op for at undgå sammenstød, og med høj fart drønede han over ringvejskrydset, hvor en sort Ford Mondeo måtte foretage en katastrofeopbremsning for at undgå at ramme Passaten, der med politiet i hælene fortsatte ind mod byen.

Jagten foregik en fredag om eftermiddagen, hvor trafikken var tæt, og med masser af biler foran sig i sin egen vejbane valgte den 18-årige at køre over i den modsatte vejbane og fortsætte ind mod byen i det spor, der ellers er til sydgående trafik. Mindst fem modkørende biler måtte trække ind til siden eller skifte vognbane for at undgå at blive ramt.

Undervejs påkørte den 18-årige et helleanlæg, så bilen punkterede på det ene dæk. Ikke desto mindre var han i stand til at holde en fart på 70-80 kilometer i timen, indtil han svingede ind ad Gormsvej, inden han endelig blev indhentet og bragt til standsning igen på Eriksvej.

I retten blev den 25-årige dømt for talrige overtrædelser af færdselsloven, for at have bragt andres liv i fare, for et par tilfælde af bedrageri og flere andre ting. Prisen for det hele blev tre måneders ubetinget fængsel, en bøde på 16.500 kroner og en toårig frakendelse af retten til at køre bil.