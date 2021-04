Se billedserie Det attraktive uddannelsesmiljø i Roskilde tiltrækker unge fra en stor del af Sjælland. Foto: Kenn Thomsen

Vil sprede de unge: Angreb på Roskilde som uddannelsesby

Roskilde - 21. april 2021

Af Torben Kristensen

Et nyt udspil er på vej om at sprede de unge uddannelsessøgende, så de i højere grad bliver i deres eget område fremfor at søge ind til større byer. Det vil ikke mindst ramme Roskildes position som den dominerende uddannelsesby i Region Sjælland.

Det kommende oplæg ventes at indeholde forslag om 'udflytning' af visse uddannelser til mindre byer samt en stramning af reglerne om, hvor de unge kan søge ind på en uddannelse, f.eks. når det gælder de almene gymnasier.

Det sidste punkt kan i høj grad gå ud over Roskilde, der i øjeblikket henter mange elever fra andre andre områder på Sjælland.

Ved starten af det kommende skoleår har de tre almene gymnasier i Roskilde - Katedralen (558), 'Amtet' (372) og Himmelev (310) - en samlet optage-kapacitet på 1.240 nye 1. g'ere. Dertil kommer så HF'ere og de mange store erhvervsskoler i domkirkebyen.

På de efterfølgende pladser kommer Næstved (inkl. Herlufsholm) med plads til 634 nye 1. g'ere, Stenhus i Holbæk med 448 og Slagelse med 360.

Uddannelses-miljø

I Roskilde arbejder alle de videregående og ungdoms-uddannelserne tæt sammen lige fra RUC og professionshøjskolen Absalon til VUC samt erhvervsskolerne, inklusive deres gymnasielle uddannelser.

Rektor Claus Niller fra Roskilde Katedralskole mener, det ligner et forsøg på unødvendig tvang overfor de unge.

- Jeg tror ikke, det fører til noget godt, hvis man på den måde vil presse unge ind på bestemte skoler og udelukke dem fra andre.

- Når så mange søger til ungdoms-uddannelserne her i Roskilde, er det ikke mindst, fordi vi gennem mange år har arbejdet hårdt med at opbygge spændende studiemiljøer.

- Samtidig er Roskilde en stor og sjov by, hvor der normalt foregår mange spændende ting, f.eks. indenfor musiklivet. Den slags kan man jo ikke styre med centrale regler eller et pennestrøg. Derfor er jeg sikker på, at mange af disse unge stadig vil søge hertil - i hvert fald når de er færdige med gymnasiet eller hf.

Claus Niller peger samtidig på, at der også er store fordele ved at samle et stort udbud i stærke uddannelses-byer, som kan udvikle hinanden. Det gælder bl.a. i samspillet mellem RUC og de mellemlange uddannelser til lærer eller pædagog på Absalon lige ved siden af.

Skaber udvikling

For Claus Niller er der ingen tvivl om, at Roskildes meget positive udvikling i den seneste periode med stor tilflytning af flere indbyggere og mange nye job i høj grad også er drevet af de gode lokale uddannelser.

- De unge familier slår sig gerne ned på de steder, hvor de har haft en god tid, mens de uddannede sig - eventuelt efter en kortere afstikker til storbyen i København. Det er en af grundene til, at Roskilde er inde i et stort opsving i øjeblikket.

- Men den samme mekanisme kan man ikke uden videre overføre til mindre sjællandske byer, selv om jeg godt kan forstå, at de ønsker det. Det kræver simpelthen en vis størrelse og et stort og varieret udbud af attraktive muligheder, før den slags fungerer.

Claus Niller frygter imidlertid ikke for Roskildes fremtid, selv om nogle uddannelser skulle blive flyttet ud af byen, eller hvis optaget til ungdoms-uddannelserne bliver mindre.

- Vi er inde i en så positiv udvikling, at denne dynamik ikke bliver bremset. Roskilde vil stadig være en stor og spændende by for mange af Sjællands uddannelses-søgende. Så det bliver mest synd for de unge, mener han.