Virksomheden vil sælge asken fra branden til landmænd, som kan bruge det til jordforbedring.

Vil nu sælge asken efter »vulkanen«

Roskilde - 06. november 2020 kl. 06:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

»Vulkan-branden« hos Solum er ved at være slut, og det betyder, at genbrugsvirksomheden er ved at tage hul på næste fase. Hvad skal der ske med al asken? Solum håber, at den kan sælges.

- Vores største forretning er at lave kompost ud af have- og parkaffald. Derfor skiller vi det ad, så vi har noget brandbart i en bunke - den der gik ild i - og noget kompostegnet i den anden bunke. For at sikre, at kvaliteten af komposten er perfekt, bruger vi nu bioasken som en komponent i komposten - plus vi sælger bioasken direkte til eksempelvis landmænd, der har brug for at forbedre deres jorde med de næringsstoffer, som bioasken indeholder, siger Christian Christensen, direktør i Solum.

Velkendt produkt

Bioaske er normalt ikke et produkt, som Solum selv har i de mængder. Men det er et velkendt produkt fra kraftvarmeværkerne, som normalt er aftager af biobrændslet.

- Når vi har skilt have- og parkaffaldet ad, så er vores biobrændsel normalt afsat til kraftvarmeværkerne, som derved erhverver et meget bæredygtigt og CO2-neutralt produkt. Biobrændsel fra Solum og tilsvarende virksomheder giver hvert år energi til mange tusinde husstande i Danmark og er en god og effektiv måde at give danskerne den grønnest mulige energi på, siger kommerciel direktør Morten Strandlod.

Undgå gentagelse

Det er helt normalt, at Solum har biobrændsel liggende - dog i år i større mængder end tidligere, da der under nedlukning i forbindelse med corona kom større mængder ind. Noget virksomheden både i april og august var ude at fortælle om offentligt.

Solum havde også bedt Roskilde Kommune om hjælp til at finde en ny grund til virksomheden, dog uden held.

- Nu arbejder vi sammen med brandvæsenet om at sikre, at det sidste af branden bliver slukket, ligesom vi allerede har startet et udredningsarbejde med henblik på at afklare, om der er noget, der skal gøres anderledes for at undgå en lignende situation, siger Morten Strandlod.

