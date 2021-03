Bandet B-siden efterlyser folk fra Roskilde, der vil synge kor på deres nye sang om Roskilde. Foto: Mie Neel

Vil du synge kor på ny Roskilde-sang?

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 18:12 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

- Vi har allerede skrevet sangen og er i gang med at indspille den, men vi har ikke offentliggjort sangen endnu, fortæller Teis Thomsen, der er guitarist i Roskilde-bandet B-siden, der har spillet glad popmusik siden 2016.

B-siden tæller også Simon Karlshøj, Alexander Cortez og Kristian Karlsson. I denne corona-nedlukningstid fik bandet en rigtig god idé, nemlig at få Roskilde til at stå sammen som by og synge med på en fællessang.

- Vore sang er en dedikeret sang til vores hjemby Roskilde, og vi forestiller os, at man står i Byparken og synger sammen. Men det kan jo ikke lade sig gøre lige nu, så i stedet for opfordrer vi til større samhørighed og fællesskab, hvor folk synger med på sangen som kor, så det bliver en rigtig fællessang, siger han.

Alle kan synge med Teis er hovedperson i en kort video på Facebook, hvor han skridt for skridt fortæller, hvordan man kan synge med, indspille sin skønsang og maile den til bandet.

- Vi synes, at noget af det smukke ved en fællessang er, at alle kan synge med. Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at være med, og vi klipper det så sammen i studiet, siger han.

Han håber, at både Grethe og Karl på over 80 år og søde rollinger i en børnehave har lyst til at skråle med.

- Allerhelst ville vi jo have haft folk i studiet, men det går desværre ikke, så nu lægger vi det ud til folk selv. Humlen er. at vi er forskellige, og det er fællesskabet her, der er styrken, siger Teis med et smil.

Roskildes egen sang Fællessangen for Roskilde by har fået titlen »Hvor mit hjerte bor«. Og det er naturligvis Roskilde, der synges om.

- Vi vil gerne rent lyrisk synge om Roskilde, som folk vil genkende i vores tekster. Vi synger blandt andet om Roskilde Fjord, og det er ikke en hemmelighed, at det er en Roskilde-sang, siger han.

Sangen udkommer i løbet af efteråret, og lige nu tænker Teis og bandet ikke på corona-restriktioner, når det skal planlægges for fremtiden.

- Når vi udgiver sangen, så er det på alle platforme også i fysisk form. Vi håber, at man må mødes til efteråret, så vi kan lave flere fysiske events. I B-siden planlægger vi som om, at corona ikke er her, ellers vil det være for surt, lyder det fra Teis.

Fif om indspilningen Har du lyst til at bidrage med et par strofer til fællessangen om Roskilde, så kan du kigge med på www.facebook.com/bsiden og få et par gode tips fra Teis. Det er for eksempel bestemt ikke lykken at optage sangen på badeværelset, så er stuen eller soveværelset meget bedre.

Han fortæller, at der ligger en video både på Facebook og Instagram, hvor der også er et omkvæd og en lille bid af sangen.

- Vi håber, at vi får lavet Danmarks største kor, der giver os smilet igen, siger han.