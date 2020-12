Vikingeskibsmuseet forberedt på vinterens vejroverraskelser

Siden stormen Bodil hærgede i december 2013, hvor vandstanden i Roskilde Fjord steg så meget, at der var fare for at Vikingeskibshallen og de uerstattelige skibe, blev oversvømmet, har museet gjort klar til eventuelle høje vandstande i fjorden.